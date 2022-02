Chaos in Haagse binnenstad door coronademonstratie: politie deelt boetes uit, eerste actievoerders gaan weg

De burgemeester heeft de onaangekondigde demonstratie ontbonden. De politie vordert deelnemers weg te gaan. Mensen die hieraan geen gehoor geven, riskeren aanhoudingen en boetes. Ook kunnen kosten van het wegslepen van voertuigen in rekening worden gebracht.

Tussen het Binnenhof en de Koningskade langs het Malieveld wordt de weg volledig geblokkeerd door onder meer trucks, tractoren en tientallen personenauto’s. Bij de ingang van het Binnenhof staan meerdere opleggers, een vrachtwagen. Er tussenin een tractor.

De eerste actievoerders vertrokken zaterdagochtend al om 03.00 uur. Op tijd, zodat ze hier konden staan, vertelt een 40-jarige vrachtwagenchauffeur uit Friesland. ,,Je moet op tijd aankomen als je wat wilt bereiken. Ik denk dat we dat redelijk hebben gedaan.”

Kroeg in

Het protest is tegen de coronamaatregelen. En dan met name de qr-code of ook wel het coronapaspoort. ,,Ik ben bijvoorbeeld helemaal niet tegen vaccinatie, maar het moet wel vrijwillig zijn.” Hij vindt hoe het nu met de pandemie gaat onlogisch. ,,Als jij de qr-code hebt kan je de kroeg in. Hoef je je niet te laten testen, maar kan je wel mensen besmetten. En hier in Nederland is alles paniekerig. Dat merken wij als truckers ook in het buitenland.”

Van plan om weg te gaan is de veertiger niet. Hij staat met een biertje in zijn. En schudt met zijn hoofd. ,,Nee hoor. Ik heb voor twee weken kleren bij me.”

Er zijn opvallend veel demonstranten met Friese vlaggen. Ook hebben ze spandoeken met teksten als ‘Rutte IV moet weg, wij gaan niet weg’, ‘Genoeg is genoeg’ en ‘Vrijheid, vrijheid’. Het gaat er vooralsnog vrij rustig aan toe. Langs het Binnenhof op de Vijverberg staan ook enkele tientallen trucks.

Het verkeer in de stad heeft last van de demonstratie onder de noemer Freedom Convoy Nederland. De politie roept weggebruikers op het centrum zo veel mogelijk te mijden. De gemeente Den Haag verzoekt de deelnemers nu ook weg te gaan. Zij hebben voldoende tijd gehad om hun boodschap te verkondigen.

Volledig scherm Dit spandoek heeft geen verdere tekst en uitleg nodig. © Regio15

Dat de demonstranten hun actie niet hebben aangekondigd, is volgens een gemeentewoordvoerder geen reden om de demonstratie gelijk te beëindigen. Den Haag is immers de demonstratiestad van Nederland en de stad van vrede en recht. ,,Maar we hebben het liefst, vooral in een stad waar zoveel demonstraties zijn, dat het wel wordt aangekondigd zodat wij het kunnen faciliteren. We willen het nu ook wel faciliteren, maar dan wel op het Mailieveld, zodat de actievoerders hun boodschap kunnen uitdragen.’’

De truckers doen mee aan het protest, in navolging van andere vrijheidskonvooien naar Canadees voorbeeld. Vanuit meerdere provincies in het land zijn de betogers naar Den Haag gekomen. Eind vorige maand reden er op diverse plekken in ons land ook mensen in een konvooi van onder meer auto’s, vrachtwagens en tractoren.

Vervoersorganisatie HTM laat weten dat er in overleg met de politie is besloten enkele tram- en buslijnen om te laten rijden vanwege het protest. Het gaat om de trams 1, 15, 16 en 17 en de buslijnen 22, 24 en 28. Zij mijden allen het centrum. ,,Op dit moment rijdt alles, maar we kunnen niet garanderen dat dat de komende uren ook zo blijft. Als het drukker wordt of als er bijvoorbeeld straten worden afgesloten dan moeten wij daar ook weer aanpassingen voor doen”, aldus een woordvoerster.

Volledig scherm Het verkeer rond het Binnenhof is gestremd. © Regio15

Een echtpaar uit Slagharen vertrok zaterdagochtend om 05.00 uur al met hun caravan naar Den Haag. Ze kwamen hier rond 09.00 uur ‘s ochtends aan. De reden om mee te doen: ze maken zich ernstige zorgen om de toekomst door het coronapaspoort. ,,Wij zijn niet van het demonstreren, maar van verbinden”, zegt de 56-jarige vrouw. ,,Voor vrijheid en democratie. En voor een vrije medische keuze.”

Haar man vult aan: ,,Je ziet nu een soort willekeur. Vinkje aan, vinkje uit. De geldigheid van het herstelbewijs dat wordt ingekort net als de geldigheid van vaccinatie. Het gaat puur hoe zij denken dat het moet. We merken dat alle regels los worden gelaten, maar een bepaalde groep wordt uitgesloten.”

Quote Het gaat ons echt aan het hart. We moesten gewoon iets doen. Thuis voel je je ook als een roepende in de woestijn demonstrant, aanwezig in Den Haag

Ze zijn overigens helemaal niet tegen vaccinatie. ,,Iedereen moet weten wat die doet. Als de keuze maar vrij is. Wij testen ons bijvoorbeeld best vaak”, zegt hij. Zijn vrouw: ,,Het laatste wat we willen is dat iemand problemen krijgt.” Ze staan hier vandaag met hun caravan dan ook niet voor hun lol. Die uren richting Den Haag waren geen pleziertje. ,,Het gaat ons echt aan het hart. We moesten gewoon iets doen. Thuis voel je je ook als een roepende in de woestijn.”

Ze doen het voor de toekomst van kinderen. Ze zijn bang voor ‘The Great Reset’. ,,Veel mensen denken dat dat een complottheorie is, maar als je maar even kijkt op de website van het Wereld Economisch Forum zie je dat onze leiders zijn betrokken. De grote poppen bepalen alles.”

En dus blijven ze vandaag in Den Haag. Om hun stem te laten horen. ,,De toekomst, die is het belangrijkste.”

Volledig scherm De protestanten bij de Hofvijver weigeren richting het Malieveld te vertrekken. © District8

De politie grijpt vooralsnog niet in. Wel worden de betogers erop gewezen dat ze daar niet mogen demonstreren en dat dat alleen is toegestaan op het Malieveld. Volgens een politiewoordvoerster zijn er al verschillende bekeuringen uitgeschreven.

‘Blijven zo lang als het moet’

Op Telegram roept Freedom Convoy Nederland de actievoerders op hun voertuig op slot te zetten en te komen naar de kruising van het Buitenhof met de Lange Vijverberg. Daar waren rond 12.30 uur naar schatting 300 mensen. De sfeer wordt omschreven als ‘gemoedelijk’. De demonstranten zijn echter niet van plan weg te gaan. ,,Wij blijven hier zo lang als het moet, al is het twee weken. Neem je camper, tent of caravan mee en sluit aan”, zo roepen ze hun achterban op. Ook gaat deze oproep rond: ,,Wat er ook gebeurt, gebruik geen geweld.”

