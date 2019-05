Chaos op de A12 nadat auto van aanhanger valt bij Prins Clausplein

Volgens de ANWB loopt de hele Utrechtsebaan vast en adviseert automobilisten om te rijden via de A4 of de N14.

Het is deze week al de vierde dag op rij dat tijdens de avondspits de wegen rondom Den Haag vastlopen, ondanks dat het door de meivakantie rustiger is op de weg dan normaal. Gisteren was de A13 ter hoogte van Ypenburg een ernstig ongeval gebeurd, een dag eerder was het de A4 die in de richting van Rotterdam volledig werd afgesloten en dinsdag was er een groot ongeluk op de A12.