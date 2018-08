Chaos Vuurwerkfestival te lijf met app en lichten

Verwarde dakloze in Den Haag blijft binnen

7:02 De nachtopvang voor dak- en thuislozen in Den Haag heeft ook overdag de poorten geopend. Zo’n veertig mensen blijven binnen. Een noodgreep, om te voorkomen dat ze in verwarde toestand over straat dwalen. ,,We zien een toename van complexe problematiek.''