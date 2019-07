Charles Bartelings was Engelandvaarder met geluk

Charles Bartelings was een student aan de Polytechnische School in Den Haag toen de oorlog uitbrak. De aankomend ingenieur sloot zich aan bij het verzet waar hij anti-storingsapparaten voor radio’s ontwikkelde. Hij was ook betrokken bij de verspreiding van illegale krantjes. Een schoolvriend van de hbs aan de Beeklaan, die NSB-sympathieën bleek te hebben, lichtte de Duitsers in over deze activiteiten waarop Bartelings door de Ordnungspolizei werd ingerekend. Toen hij vervolgens, na een verhoor op het Binnenhof, tegen de verwachting in dezelfde dag werd vrijgelaten, vermoedde Bartelings een val. Nadat hij constateerde dat hij inderdaad gevolgd werd, besloot hij te vertrekken. In Den Haag blijven zou levensgevaarlijk zijn. Voor hemzelf, maar ook voor de anderen in het verzet.