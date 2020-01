Chauffeur die Haagse Diego (14) doodreed veroorzaakte eerder dodelijk ongeval

Vrachtwagenchauffeur Bernhard D. (37) die de 14-jarige Diego vorig jaar in november doodreed aan de Loosduinsekade in Den Haag, had al eerder een fataal ongeluk veroorzaakt. Het Openbaar Ministerie eist een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van één jaar tegen de Leidenaar. Ook wil de officier van justitie dat de Leidse vrachtwagenchauffeur de nabestaanden een schadevergoeding van 3000 euro betaalt.

Ook betoogde de officier van justitie dat de Leidse chauffeur het slachtoffer moet hebben gezien voordat hij hem in de bocht raakte. Uit de reconstructie die de politie van het ongeluk maakte bleek dat L. tijdens het ongeluk met zijn werkgever aan het bellen was. De Leidenaar moet het Diego in zijn spiegels of op zijn monitor hebben kunnen zien, bleek uit het onderzoek.

Tien meter

Het ongeluk gebeurde in november 2018 om 10.00 uur in de ochtend, vlak nadat de vrachtwagen en de 14-jarige Diego optrokken van het stoplicht op de hoek van het kruispunt. In de bocht raakte de container-vrachtwagen de jongen rechts aan de voorkant waardoor de tiener met zijn fiets onder de vrachtwagen terecht kwam. Diego was op slag dood. De chauffeur van de vrachtwagen merkte pas wat er was gebeurd toen hij zo'n tien meter verderop zijn wagen stilzette.

De verdachte erkende ter zitting de conclusie. Met gebogen hoofd gaf de man toe dat hij met zijn werkgever had gebeld toen hij de bocht nam. ,, Maar dat ging over de speaker”, zei de Leidenaar. Het korte werkgesprek zou geen invloed hebben gehad op zijn oplettendheid. ,, Ik keek in mijn spiegels, en op de monitor van de camera in de auto, maar ik zag hem echt niet.”

Volgens de verdachte had hij de fietser waarschijnlijk gemist toen hij naar links in zijn spiegel keek. De moeder van het slachtoffer sprak snikkend over het gemis van haar zoon. ,,Ik kan mijn jongen nooit meer vasthouden en kussen.”

Werkstraf

De chauffeur bleek in 2004 ook al een dodelijk ongeval te hebben veroorzaakt. Daarvoor kreeg de man toen een werkstraf van 120 uur. Jarenlang reed de Leidenaar niet meer, maar besloot toch het beroep weer op te pakken.

De aanklager vond dat de verdachte daardoor extra voorzichtig had moeten zijn. Ook stelde ze dat door het bellen van de chauffeur zijn oplettendheid achteruit was gegaan.

De Leidenaar zou al een zelfmoordpoging hebben gedaan en nu aan een posttraumatische stress-stroornis lijden. ,,Ik zal nooit meer op een vrachtwagen rijden”, sprak de chauffeur.