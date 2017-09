Chauffeur postwagen ruikt chemische lucht, A12 afgesloten

De A12 is vannacht tussen Den Haag en Zoetermeer in beide richtingen anderhalf uur afgesloten geweest vanwege een onwel geworden vrachtwagenchauffeur. Hij reed tussen Nootdorp en Zoetermeer en alarmeerde rond half 1 de hulpdiensten met de mededeling dat hij ‘een chemische lucht’ in zijn cabine rook.