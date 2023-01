Chauffeur van lijnbus rijdt zich vast in zompig gras; collega trekt de bus uit de berm in Rijswijk

Plaats Delict Binnenhof zag veel protesten vorige eeuw, maar blijft nu stil

Het is het begin van een nieuw jaar voor Den Haag als demonstratiestad. Ook de boeren zullen waarschijnlijk weer met trekkers naar de stad rijden. Maar het blokkeren van de Ridderzaal, zoals bij een protest in februari 1990 zit er niet in. Het Binnenhof is lang afgesloten voor de verbouwing. Actievoerders werden er al een tijd niet toegelaten.

10 januari