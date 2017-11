Chauffeurs HTM boos over uitstel cashloos betalen in tram en bus

HTM liet dinsdag echter in een persbericht weten dat deze datum onhaalbaar is, omdat de inkoop van apparatuur die cashloos betalen mogelijk maakt langer duurt dan gepland. Werknemersorganisatie FNV, die het nieuws uit de pers moest vernemen, vindt het verbijsterend dat de HTM ‘er als de kippen bij is om de service aan klanten te verbeteren, maar niet thuis geeft als het gaat om de veiligheid van het personeel’.

,,Na een golf van overvallen op bussen in Amsterdam stonden we er juist op dat het cashloos betalen zo snel mogelijk zou worden ingevoerd’’, zegt FNV-woordvoerder Eric Vermeulen. Vervoerder Connexxion lukt dat bijvoorbeeld wel per 1 januari. De FNV roept HTM- personeel op voor een beraad over de kwestie op 7 december. Op 11 december volgt een gesprek met de directie.