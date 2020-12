Check-scooters gratis voor zorgpersoneel en andere cruciale beroepen

Nog meer elektri­sche deelscoo­ters in Den Haag en uitbrei­ding naar Rijswijk

13 oktober Geen zin om te fietsen of om met het openbaar vervoer te reizen in Rijswijk? Go Sharing breidt diens elektrische ‘scootervloot’ uit naar die stad. De deelscooters zijn daar vanaf nu te gebruiken. Daarnaast heeft het bedrijf extra voertuigen in de regio Rotterdam/Den Haag geplaatst.