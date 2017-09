Chiapas Taco opent in stad

Maar 3.500 man welkom bij Sche­ve­nin­gen-Ajax

15:07 De bekerwedstrijd tussen Scheveningen en Ajax wordt volgend week woensdag gespeeld in een stadion dat voor meer dan driekwart leeg is. Er zullen maar 3.500 toeschouwers in het Cars Jeans Stadion van ADO worden toegelaten. Dat hebben Scheveningen, de gemeente en de politie besloten.