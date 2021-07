Chihuahua-races en papegaaien-shows: Den Haag wordt strenger voor evenementen met dieren

,,Het gebruik van dieren ter vermaak is allang niet meer van deze tijd‘’, zegt Robert Barker van de Partij voor de Dieren die vanavond een ruime meerderheid van de Haagse gemeenteraad achter zijn voorstel kreeg. ,,Toch zien we nog altijd papegaaien zonder water in de brandende zon staan op de Scheveningse Boulevard‘’, verzucht hij. ,,En komen we ook nog steeds uilen tegen op een braderie, nachtdieren die overdag geketend tentoongesteld worden.‘’



Blij is de Partij voor de Dieren dan ook met de door haar afgedwongen regels die Den Haag gaat opstellen. Tot nu toe hoefden eendaagse evenementen geen vergunning te hebben. En ging het mogelijke dierenleed aan de gemeente voorbij. ,,Het liefst hadden we een verbod gehad, maar dat kan alleen landelijk worden afgedwongen‘’, weet Barker.