Chinees nieuwjaar met acht gerechten op tafel, veel rood, vis en noedels

Atom Zhou was acht toen hij in 1982 met zijn moeder en broers in Nederland arriveerde. Zijn vader was er al. Hij kookte in een Chinees-Indisch restaurant. ,,Tjaptjoy, babi pangang”, glimlacht Zhou zelf om dit clichébeeld. De rest van het familieverhaal is minder klassiek. Zijn opa vluchtte uit China tijdens het bewind van Mao Zedong, pas rond zijn overlijden mocht zijn vader hem opzoeken. Hij reisde door naar Nederland, en bleef er.