Chinese keuken is weer aan een opmars bezig, zo ook in Delft

Politie­hond Barry vangt boef die zich verstopt in schuurtje

12:41 Een 21-jarige Haagse inbreker is vanochtend op heterdaad betrapt bij een inbraak in de Vreeswijkstraat, bij het Zuiderpark. Tijdens een vluchtpoging verschuilde hij zich in een schuurtje, maar dat spoor had politiehond Barry snel gevonden.