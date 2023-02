Chinese snackbarhouder had vlak voor fatale steekpartij confrontatie met verdachte meisjes

Fakkelman Max krijgt vijf maanden cel in hoger beroep voor bedreigen Kaag

Max van den B. (30) is in hoger beroep veroordeeld tot vijf maanden cel voor het bedreigen van D66-leider Sigrid Kaag met een brandende fakkel. De man was op 5 januari 2022 naar haar huis gegaan en schreeuwde complotleuzen, wat gefilmd werd door een medeverdachte. Het Hooggerechtshof in Den Haag legt Van den B. ook een gebieds- en contactverbod op.