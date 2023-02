Chinese snackbarhouder raakte vlak voor fatale steekpartij in confrontatie met verdachte meisjes

Reportage Naschokken van de aardbevin­gen in Turkije en Syrië zijn bij Haagse clubs voelbaar: ‘Wie heeft het nog over voetbal?’

De naschokken van de aardbevingen in Turkije en Syrië zijn tot diep in Den Haag voelbaar. Voor drie Haagse clubs draait het op dit moment helemaal niet om voetbal. Zij doen er alles aan om de slachtoffers te helpen. ,,Menselijkheid is nu belangrijker dan voetbal.”