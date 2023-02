Chinese snackbarhouder zou vlak voor steekpartij confrontatie hebben gehad met verdachte meisjes

Jongen (15) werd onder dreiging van vuurwapen beroofd van telefoon en jas, drie tieners opgepakt

Een 15-jarige jongen is vorige maand beroofd van zijn telefoon en jas onder dreiging van een vuurwapen in Voorschoten. De politie heeft in totaal drie verdachten opgepakt voor de straatroof. Het gaat om drie jongens van 17, 17 en 18 jaar uit Wassenaar. De twee laatstgenoemden zijn zaterdag aangehouden en vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris.