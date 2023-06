Chique buurt haalt bakzeil: ‘Lawaaierige’ voetbalkooi komt toch terug in Duindorp

De verhipping van Duindorp: ‘Horen soms wel eens: oh, je bent zeker niet van hier’

Voor het eerst in jaren wordt er weer gebouwd in Duindorp. 68 huurhuizen in de vrije sector: niet weggelegd voor de portemonnee van veel Duindorpers. Kunnen die er nog wel blijven, of wordt de hechte wijk nog meer het terrein van nieuwkomers?