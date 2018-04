'Chique camping op Malieveld voor bezoekers buiten stad'

Patatpa­leis wil niet kleiner

12:32 Het Patatpaleis op de boulevard in Scheveningen heeft vanochtend in een kort geding bij de Haagse rechtbank bijna 20 vierkante meter meer oppervlakte geëist voor zijn nieuwe kiosk. De gemeente heeft een plek aangeboden in de vorm van een driehoek in het Noordelijk Havengebied, maar ondernemer Tim Damen zegt daar te weinig ruimte te hebben om zijn patat, vis, en snacks te kunnen verkopen.