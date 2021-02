Chique Hoogstraat lijkt wel een spookstraat

Golfbrekers Luisteroma voor Haags kind: 'Als het voor Dauwe werkt, waarom dan niet voor Fatima?’

3 februari Vader van vijf kinderen, dat is Hagenaar Robert Weij. Bij zoon Dauwe merkte hij dat een stukje extra ondersteuning met lezen meer dan welkom was. Al acht maanden belt Dauwe nu drie keer per week met oma, om voor haar een boek voor te lezen. En Weij wil dat concept breder inzetten in de stad. ,,Zoveel kinderen kunnen een luisteroma gebruiken.” Wij gingen bij hem langs voor de rubriek Golfbrekers.