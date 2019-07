'Chique' onderwijs in volkswijk: Basisschool Het Startpunt voert programma IB World School in

UPDATE Stroomsto­ring aan Cor Spaanslaan volledig verholpen: ‘De reparatie was complex’

11:42 De stroomstoring in de omgeving van de Cor Spaanslaan in Den Haag was vanmorgen na een nacht hard werken nog niet verholpen. ,,De reparatie was complex.” Maar inmiddels heeft netbeheerder Stedin het probleem kunnen verhelpen.