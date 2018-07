Chocoladecafé opent aan de Turfmarkt in Den Haag

'Horecaloze' zondag dankzij beachvol­ley­bal

10:04 Personeelsleden en klanten van precies tachtig horecabedrijven en aanverwante zaken speelden gisteren in Scheveningen beachvolleybal tegen elkaar. Dat werd dansen in het zand, flink drinken én een beetje sporten. Het betekende wel dat veel Haagse cafés gisteravond pas heel laat of helemaal niet meer opengingen.