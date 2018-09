Chocolatiers aan de Turfmarkt poetsen de roet weg voor een nieuwe start

,,De brand woedde slechts vijftien minuten, maar de rook heeft geen enkele plek overgeslagen’’, vertelt eigenaar Alexander de Ronde Bresser terwijl hij zijn vingers over een van de plafondlampen laat gaan. Het roet op zijn handpalmen is goed zichtbaar. De moed is hem echter niet in de schoenen gezakt. ,,Ik schrok me rot toen ik het puin zag, maar ik wist gelijk dat we de knop om moesten zetten.’’



De Ronde Bresser opende zondagmorgen de deuren van zijn winkel en zag de grote ravage die het kortstondige vuur heeft aangericht. De muren zaten onder de schroeiplekken, het plafond was bedekt met een dikke zwarte laag en de airconditioning was vernield. In plaats van de laatste voorbereidingen te treffen, moest het personeel deze week voornamelijk schrobben en poetsen.



Het blijft maar doorgaan, verzucht medewerker Dieudy van Bergen. Zij staat achter de counter de onderdelen van de espressomachine schoon te boenen. ,,Het is zuur dat we op de wereldwijde chocoladedag in een leeg pand staan, maar ik zie het niet somber in. We zetten de schouders eronder om zo snel mogelijk het pand weer op te fleuren. Hopelijk ziet het er over twee weken weer gloednieuw uit.’’