Chris Schram hoeft er niet lang over na te denken: 'Ik pleit voor Pim Fortuynkade'

De Ronald Reaganlaan, de Cor van der Laakstraat en het Aegonplein. Voor de komst van alle drie is stevig gepleit in de Haagse politiek, maar slechts eentje kwam er ook echt. In 1999 werd het Mariahoeveplein waaraan de verzekeraar is gehuisvest omgedoopt tot Aegonplein. Op voorwaarde dat het bedrijf het onderhoud van het plein zélf voor z'n rekening zou nemen. De verontwaardiging was groot, met name bij de fractie van GroenLinks. Die verafschuwde het idee van een commercieel bedrijf dat z'n eigen straatnaam kan kopen.