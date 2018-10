Christine Teunissen tijdelijk naar Tweede Kamer

Raadslid Robert Barker neemt het fractievoorzitterschap van de Partij voor de Dieren in Den Haag van Teunissen over. Zijn plek in de raad zal dan worden ingenomen door Robin Smit.

Idealen

Teunissen vindt het jammer om uit de Haagse gemeenteraad te gaan, ,,Maar ik zal me landelijk vol inzetten voor onze idealen en ben ontzettend blij met het enthousiaste team in Den Haag dat mijn werk gaat voorzetten in de raad.''



Naast haar fractievoorzitterschap in de gemeenteraad van Den Haag legt Christine Teunissen tijdelijk ook haar lidmaatschap van de Eerste Kamer neer.



