CIDI hoopt op 'boycot' van Arnoud van Doorn in de raad

,,We zien dat de Nederlandse politiek terreur - of het ophitsen tot terreur - steeds meer vergoelijkt. Ik verwacht dat de rest van de politiek hier tegen optreedt en stelling neemt: ‘Dit willen we niet’. Dat verwacht ik ook van de Haagse burgemeester’’, zegt directeur Hanna Luden van het CIDI. Zij reageert op een tweet die Van Doorn gisteren de wereld in slingerde. Daaruit blijkt zijn sympathie voor imam Tarik Ibn Ali, die al langere tijd vastzit in Spanje omdat hij ervan wordt verdacht een terreurcel te leiden die jongeren rekruteert voor de terreurgroep IS.



Van Doorn plaatste in zijn tweet een link naar een geluidsopname. Hierin bedankt de echtgenote van Tarik hem voor zijn steun. ‘Tarik zegt aan Arnoud van Doorn: Het is iets heel bijzonder groots wat je hebt gedaan. Ik wist wel dat je een echte man bent. Ik bedank je ontzettend. Ga zo voort’, aldus de vrouw van Tarik.