Cindy (50) wordt als ‘verward persoon’ gezien: ‘De hulp die ik kreeg is wegbezuinigd’

Cindy (50) stuurde een mail naar deze krant. Zij is een 'verward persoon', schreef ze, over wie zo veel nieuwsberichten gaan. Af en toe zwerft ze op straat of zet ze, zoals laatst, de apotheek op stelten. Ze smeekt om hulp, bij alle instanties die ze kent. ,,Ik ben er zo moe van.''