Cindy nam haar liefde voor exotische planten mee uit Trinidad: ‘Ben verwesterd maar planten zijn essentieel’

En wéér brandt er een boot af in Laak: ‘Mensen slapen erop, het is niet veilig’

Boten volgestouwd met oude slaapzakken, lege blikken bier, fietswrakken. Alles wijst erop dat weesbootjes in Laak nog altijd worden bewoond. En dat is niet zonder risico. Deze week brandde een plezierjacht uit, eerder vonden twee mensen de dood in zo’n bootje. ,,Waarom worden ze niet gewoon weggehaald?”