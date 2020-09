Cindy verloor eerst haar zoon en toen de ketting met zijn as: ‘Willen as uitstrooien in Vietnam’

De geplastificeerde posters hangen in Voorburg en Bezuidenhout. De vinder krijgt een beloning van 70 euro. Moeder Cindy en het jongere broertje van Kai zijn erg van slag. Over haar zoon vertelt ze: ,,Kai was een buitenmens. Hij haatte het om opgesloten te zitten. We hebben zijn as daarom uit respect voor hem zo snel mogelijk in zee gelaten. Zijn broer droeg nog een klein beetje in een hanger, om hem op zijn hart te dragen tot we weer mogen reizen. Kai had zijn hart verpand aan Vietnam, zijn beste vrienden willen zijn as verstrooien op Kai zijn lievelingsplek daar.‘’