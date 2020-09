Cindy verloor eerst haar zoon Kai (19) en toen de ketting met zijn as: ‘Alsof we hem nog een keer zijn kwijtgeraakt’

UpdateIn Den Haag hangen op meerdere plekken posters met daarop een foto van een hanger. Eentje met een hele emotionele waarde, in de hanger zit namelijk de as van Kai. Hij overleed op 3 mei van dit jaar plotseling, op 19-jarige leeftijd. Moeder Cindy: ,,Het voelt alsof we hem nog een keer verloren hebben.”

Waaraan hun geliefde broer en zoon overleed, weten ze nog steeds niet. Onderzoek naar zijn doodsoorzaak wees niets uit. Kai werd 19 jaar. Cindy: ,,Hij was super sportief en gezond. En ineens was hij er niet meer.’’ De familie liet hem cremeren. Niet in een kist, maar in een bedje met een laken. Want Kai opsluiten, dat kan volgens zijn moeder echt niet. ,,Hij was een buitenmens. Hij haatte het om opgesloten te zitten.’’

Dus werd zijn as, hoe moeilijk het ook was voor de familie, uitgestrooid in zee. Een klein beetje werd bewaard. ,,Vrienden met wie hij eerder dit jaar op reis is geweest, willen dat uitstrooien in Vietnam. Kai had zijn hart verpand aan dat land. Reizen kan nu niet, dus het idee was dat mijn jongste zoon Milan de as tot die tijd bij zich zou dragen in een hanger. Dat vonden we mooi, want Kai was altijd heel beschermend naar zijn jonge broertje toe.”

Kai.

Slotje

Die hanger met yin en yang-symbool, die aan een ketting hangt die nog van Kai is geweest, is sinds dinsdag 8 september weg. Omdat het slotje van de ketting niet zo goed was, liet Milan (16) de ketting meestal thuis, behalve die dag. Cindy: ,,Er was al een nieuw slotje besteld voor de ketting...”

Milan voelde de hanger voor het laatst toen hij wegfietste bij een vriend thuis, op de Laan van Nieuw Oosteinde ter hoogte van de Van der Wervestraat.

Cindy: ,,Toen hij thuiskwam merkte hij het gelijk. We zijn meteen naar de route gegaan die hij heeft gefietst, om te zoeken. De ketting met hanger kan daar niet langer dan een uur gelegen hebben. De route die Milan fietste ging voornamelijk over het fietspad, dus de kans dat we het zouden vinden als het er nog lag, is heel groot. Ik hoop dat de vinder er netjes mee omgaat en weet wat het is. Het voelt voor ons alsof we hem nog een keer zijn kwijtgeraakt.”

De familie doet er intussen alles aan om de hanger terug te krijgen. Voorburg en Bezuidenhout hangen vol met posters, met daarop een foto van de verloren hanger. Met vindersloon, hoewel Cindy bang is voor afpersers. ,,Ik hoop dat ook iemand die het eigenlijk te veel moeite vindt, de hanger toch terugbrengt als hij of zij er geld voor krijgt.”

De hanger, met yin en yang-symbool.

