Circustheater in Scheveningen is begonnen aan flinke verbouwing

Het AFAS Circustheater in Scheveningen is begonnen aan een flinke verbouwing. Dat is hard nodig, want de bestaande toneeltoren werd al in de jaren 60 gebouwd. Het systeem om decorstukken te hijsen is niet meer geschikt voor de grote voorstellingen die Stage Entertainment Nederland in de toekomst aan het publiek wil presenteren.