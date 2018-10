Cirque du Soleil komende tien jaar op het Malieveld

Den Haag wordt dé nieuwe locatie in Nederland van het wereldberoemde circus Cirque du Soleil. In het najaar van 2019 worden zestig shows gegeven in een enorme tent op het Malieveld.

De beste acrobaten, clowns en jongleurs ter wereld zullen de komende tien jaar om het jaar optreden in Den Haag, is de doelstelling van de gemeente. Wethouder Richard de Mos kan zijn geluk niet op. ,,We rollen de rode loper uit.”

Het is voor het eerst dat Cirque du Soleil, opgericht in 1984 in Canada, naar Den Haag komt. In Rotterdam en Amsterdam was in de afgelopen jaren wel al een aantal shows te zien.

Malieveld

Cirque du Soleil heeft bij de gemeente Den Haag aangeklopt, omdat er geen plek meer is op de huidige standplaats naast de Amsterdam Arena. De gemeente haalt de spectaculaire acts, in samenwerking met Mojo, maar wat graag binnen.

,,Het Malieveld is dé locatie voor dit circus van formaat”, zegt een trotse wethouder Richard de Mos (evenementen, economie). In Zürich, waar Cirque du Soleil momenteel de show Totem speelt, maakte hij het nieuws vanmiddag bekend. ,,Onze stad past perfect bij de doelgroep van Cirque du Soleil: 30-plussers die van cultuur houden. Het Malieveld - goed bereikbaar met zowel openbaar vervoer als de auto, want er is een parkeergarage - is onlangs onder handen genomen, zodat er meer mooie, grootschalige evenementen kunnen worden gehouden. Dit is een fantastische aftrap.”

Volledig scherm Wethouder Richard de Mos op bezoek bij Cirque du Soleil in Zwitserland. Het circus komt voor de komende jaren naar het Malieveld in Den Haag. © Martijn Beekman Cirque du Soleil trekt volgens De Mos in het najaar van 2019 zeker 100.000 mensen. ,,Maar dat kunnen er ook makkelijk 150.000 worden. Ruim zeventig procent van de bezoekers zal van buiten de stad komen. Voor een groot deel blijft het niet bij een bezoek aan het circus: ze gaan een hapje eten, boeken een hotel, bezoeken musea als het Mauritshuis en Escher en nemen wellicht ook nog de tram naar het strand. Goed voor de economie.”

Het evenement kost de gemeente voor het eerste jaar zo’n 150.000 euro. Dat geld wordt met name besteed aan lobby en sponsoring. Na de eerste serie shows in 2019 vindt een evaluatie plaats. ,,De bedoeling is dat het evenement daarna iedere twee jaar terugkeert op het Malieveld, voor een periode van tien jaar”, aldus De Mos.

Big Top Show

Welke show in Den Haag zal worden opgevoerd, wordt later bekendgemaakt. Het zal in elk geval gaan om een zogenaamde Big Top Show: de grootste show van Cirque du Soleil. Momenteel tourt Cirque du Soleil met zes shows over de wereld.

In Rotterdam begint volgende week de Europese tour van de show Toruk - The First Fligt.