Clemens woont in New York: Barst hier van de gezegden die niet vleiend zijn voor ons

Wie de dode moeder was? In anonieme flat aan Vrederust­laan kende niemand haar

22 oktober Een vrouw gedood. Haar echtgenoot vast. Wilde ze misschien scheiden en kon hij het niet accepteren? Heeft isolatie door corona ermee te maken? Of was de man misschien psychisch heel erg ziek? In de anonieme flat waar het echtpaar met kind woonde kon hij in elk geval zijn gang gaan.