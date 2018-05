Club viert verjaardag met feest van 36 uur

Alleen in Delft mag je een hakbijl werpen

Vergeet darten, vergeet een schietbaan. Sinds gisteren kan je in Delft een hakbijltje gooien. De sport is sinds 2017 'een ding' in Amerika. 'Inmiddels kan het wereldwijd in acht landen, Nederland is het negende land', aldus bedenker Gijs Geers, die de nieuwe sport naar Delft haalde. 'Het is makkelijker dan darten.'