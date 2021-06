Clubs vinden ‘maas in de wet’ en gaan vrijdagnacht los: ‘Om één minuut over twaalf gaan we open’

Een opgepoetste dansvloer, vijf volledige bars en verschillende dj’s: komend weekend kan je tot diep in de nacht weer dansen bij Millers aan het Plein in Den Haag. De 650 man die voor corona welkom waren in de club, mogen er nu weer in. Het geeft gezonde spanning bij het personeel. ,,Een soort gevoel van vlinders in je buik. We zijn er super blij mee”, vertelt salesmedewerker Anouk.