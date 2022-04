COA overvalt Rijswijk en stuurt toch nieuwe vluchtelingen

Voortbe­staan slechtvalk in gevaar door nijlganzen: ‘Nu al vier eieren kapotge­maakt, nog maar één ei over’

De slechtvalken in Delft hebben het zwaar. Terwijl deze roofvogels goed gedijen in de rest van Nederland, vechten de Delftse slechtvalken een harde strijd aan met een paar ganzen. De nijlganzen hebben nu al vier eieren van de slechtvalken kapotgemaakt en daardoor is er nog maar één ei over. Zo komt de toekomst van de Delftse slechtvalken in gevaar.

19 april