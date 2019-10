Coach Manchester United: ‘Kunstgrasveld ADO stadion is slechtste dat ik in lange tijd heb gezien’

Coach Ole Gunnar Solskjaer van Manchester United heeft zich in de aanloop naar de uitwedstrijd tegen AZ in de Europa League zeer kritisch uitgelaten over het Haagse kunstgrasveld. ,,Ik ben gewend aan deze ondergrond in mijn geboorteland Noorwegen. Dit veld hier in Den Haag is echter niet het beste dat ik ooit heb gezien. Liever gezegd, het is één van de slechtste kunstgrasvelden die ik in heel lange tijd heb gezien.”