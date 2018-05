Coalitie van zand en veen presenteert dinsdag het akkoord: 'het was pittig'

Haags Wereldkoor is er (bijna) klaar voor

12:38 In luttele weken tijd een koor van 100 Hagenaars samenstellen, het is gelukt. En dat allemaal voor een eenmalig optreden overmorgen in het Zuiderstrandtheater in het voorprogramma van het Amerikaanse seniorenkoor Young@Heart, waarover deze krant afgelopen donderdag berichtte.