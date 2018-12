COC onderzoekt klacht over grensoverschrijdend gedrag van voorzitter

COC Haaglanden meldt dat het de klacht over de voorzitter uiterst serieus neemt omdat een veilig werkklimaat voor zijn medewerkers, vrijwilligers en bestuursleden altijd voorop staat.



Queer Platform Moerwijk hoopt op een breder onderzoek door de gemeente. ,,Queer Platform heeft eerder klachten ontvangen over grensoverschrijdend gedrag van de voorzitter. Dit gedrag is zorgelijk en kwalijk. Queer Platform bemerkt voorts dat er een cultuur heerst in het COC Haaglanden waar seksuele intimidatie, racisme, bifobie, transfobie en machtsmisbruik mogelijk zijn”, aldus de organisatie.



Het platform dringt aan op een cultuurverandering. Het doet een dringend appel op de gemeente de situatie grondig te onderzoeken. COC Haaglanden was nog niet bereikbaar om het onderzoek nader toe te lichten.



