Cocaïne ter waarde van 120 miljoen euro gevonden op schip na valse bommelding, twee verdachten vast

met videoOp het containerschip de MSC Lorena, dat eind december in Vlissingen aan de kant moest liggen na een bommelding die later vals bleek, is cocaïne gevonden ter waarde van 120 miljoen euro. De drugs werden gevonden in een container tussen een deklading cacao, meldt het Belgische Openbaar Ministerie zaterdag. Voor de valse bommelding zijn twee mannen (22 en 24) uit Den Haag en Delft opgepakt.

Het containerschip MSC Lorena maakte op 22 december een rechtsomkeert op de Schelde voor de kust bij Vlissingen. Een onbekende dader had telefonisch gemeld dat de MSC Lorena ‘zou ontploffen’ als het zou aanmeren in de Antwerpse haven. De Nederlandse politie keek samen met de Belgische hoe serieus de dreiging was.

De MSC Lorena kwam uit Dakar in Senegal en zou na middernacht aanmeren in Antwerpen. Met de haven in zicht seinde de Scheepvaartpolitie de Antwerpse havenautoriteiten in en bracht ze ook het OCAD, het Belgische orgaan dat terreurdreigingen onderzoekt, op de hoogte.

De autoriteiten besloten om het schip niet te laten doorvaren. Rond 03.00 uur maakte de zeereus van 275 meter lang rechtsomkeert op de Schelde. De kapitein kreeg het bevel om terug af te varen tot aan Vlissingen. Daarna moest het schip een week voor anker. Nadat bij onderzoek niks was aangetroffen kon het schip op 29 december afmeren in de haven van Antwerpen om lading te lossen.

De politie heeft inmiddels twee verdachten opgepakt voor betrokkenheid bij de valse bommelding. Het gaat om een 24-jarige man uit Delft en een 22-jarige Hagenaar. Zij worden verdacht van dreiging met een terroristisch misdrijf. ,,Door goede samenwerking met de Belgische autoriteiten en na uitvoerig onderzoek heeft de Nederlandse politie beide verdachten kunnen achterhalen”, zei de politie vrijdag.

Tientallen rechercheurs waren in de afgelopen weken bezig met het opsporen van de verdachten. De politie hield eerder deze week al rekening met het scenario dat deze melding verband houdt met internationale drugshandel.

Dat vermoeden werd zaterdag bevestigd toen er ruim 2400 kilo cocaïne werd gevonden op het schip. Het is nog onduidelijk of de valse bommelding iets te maken heeft met de drugs aan boord. Volgens het Belgische Nieuwsblad wilden de bellers met de valse bommelding mogelijk tijdrekken in een poging om de drugs uit te halen.

Zeer ernstig strafbaar feit

Het dreigen met een terroristisch misdrijf is ‘een zeer ernstig strafbaar feit en niet zonder consequenties’, zei Gert Wibbelink, diensthoofd van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid, eerder dit weekend al. ,,In deze zaak is de intentie de financiële schade te verhalen op de verdachten.”

,,Het schip moest namelijk gedurende een week voor anker liggen, waardoor de vracht niet gelost kon worden. Daarnaast moet men zich realiseren dat bijvoorbeeld alleen al het uitlenen van een telefoon om een dreiging te uiten, enorme consequenties kan hebben”, aldus Wibbelink.

Rechercheurs van de politie doen nog verder onderzoek naar de zaak.