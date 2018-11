Cocaïnewasserij ontdekt na brand in autowasserij

UpdateIn een autowasserij aan de Uitenhagestraat is een cocaïnewasserij ontdekt. De politie kwam de fabriek op het spoor nadat er op zaterdagavond een brand woedde in het pand.

Na de ontdekking is het gebouw zwaar bewapend door agenten in kogelwerende vesten. Het is nog niet duidelijk of er betrokkenen zijn aangehouden.

Een achterbuurvrouw belde zaterdagavond de brandweer. ,,Het was niet eens een grote brand, hoor. Maar toen ik zag dat de vlammen van binnenuit kwamen, ging er bij mij direct een lampje branden. Zoiets gebeurt echt niet zomaar in een reguliere autowasserij.’’

Risico

Een cocaïnewasserij is een onderneming, waar veel risico’s aan verbonden zijn. Normaal gesproken is cocaïne poedervormig, maar aangezien dit tijdens transporten te veel opvalt bewerken producenten het tot een pasta, die gemakkelijker te verstoppen is in bijvoorbeeld levensmiddelen.

In een cocaïnewasserij werkt men met chemicaliën. Denk aan alcohol en benzine. Na bewerking hiermee blijft cocaïne in poedervorm over, geschikt voor de handel. Door alle gevaarlijke stoffen die nodig zijn om dit proces te voltooien, bestaat er een behoorlijke kans op explosies en brand.

Een buurman zegt blij te zijn dat de politie de fabriek op tijd ontdekt heeft. ,,Geloof me maar: er gebeurt hier ‘s avonds en ‘s nachts wel meer dat niet in de haak is. Wij als buurtbewoners zijn de klos bij een ontploffing, ik hoop dus dat de agenten van deze gelegenheid gebruikmaken om nog meer bedrijfspanden in deze omgeving te onderzoeken.’’

Volledig scherm Zwaarbewapende agenten in Uitenhagenstraat © District8