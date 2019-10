Cock Jol (67) legt functie neer: 'We hebben al belangrijke stappen gezet'

Voormalige ADO-verdediger Nick Kuipers verwondert zich in Indonesië: 'Hier voel ik me voetballer'

15:06 Sinds Nick Kuipers in Indonesië is, heeft hij nog geen jas aan gehad. Ook hoeft hij geen dag na te denken of hij zijn korte broek voor een langer exemplaar zou moeten verwisselen. Het leven is er goed voor de oud-speler van ADO, die bij Persing Bandung eindelijk weer elke week voetbalt.