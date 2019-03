Cocktailbar, fine dining, lichtshow, wijnkelder: dit komt er in nieuwe pand Tampat Senang

Ondernemer Jonathan Rongeau is de man achter dit concept. Na zijn sporen te hebben verdiend in Londen, Dubai en Philadelphia heeft hij zijn zinnen gezet op het pand aan de Laan van Meerdervoort. Hij noemt het ‘Villa CouCou’ oftewel: huis van de gekken. ,,Het wordt iets wat Den Haag nog niet eerder heeft gezien en dan hebben we het niet alleen over het eten”, aldus Rongeau.

Franky’s bar

In het pand wordt nog druk verbouwd. Er komt een cocktailbar genaamd Franky’s bar (Franky schijnt de manager te zijn van een toffe bar in Londen en hij komt persoonlijk het barpersoneel trainen van Villa CouCou), in een andere ruimte komt het fine dining restaurant met open keuken en chef’s table. De chef, van wie we de naam nog niet mogen noemen, heeft in meerdere Michelinrestaurants gewerkt in Parijs.



Op de begane grond, met directe toegang tot de tuin van 270 vierkante meter komt een coffeebar waar je ook kunt werken. Daaronder komt een wijnkelder met ruimte voor 3000 wijnen, een loungeruimte, jeu-de-boules en nóg een open keuken met charcuterie.