Code geel in Haagse regio: Waterpop gaat door

LiveHet KNMI waarschuwt vandaag voor zware windstoten. Langs de Zuid-Hollandse kust kunnen de windsnelheden oplopen van 75 tot 90 kilometer per uur. Daarom is code geel afgegeven. Waterpop in Wateringen en foodtruckfestival Rrrollend Den Haag gaan vooralsnog gewoon door.

De waarschuwing geldt van 8.00 uur tot 21.00 uur. De verwachting is dat de wind vanavond langzaam afneemt. Het verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden van de harde wind, aldus het KNMI.

14.30 uur: Reddingsbrigade waarschuwt: ‘Ga niet de zee in!’

De Reddingsbrigade in Den Haag rijdt over het strand met een rode banner op haar voertuigen: ‘Zeer gevaarlijke zee'. Het advies: ga niet zwemmen.

12.00 uur: Waterpop van start

‘No worries over het weer! Waterpop gaat zo beginnen!’ twittert de organisatie van het muziekfestival. Ruim 20.000 bezoekers worden vandaag in het Hofpark in Wateringen verwacht. Idols-winnaar Bo Saris en metalband Channel Zero, dat vorig jaar op het laatste moment verstek liet gaan, vormen het hoofdprogramma van het gratis festival.

11.55 uur: Hekken én beveiligers bij ministerie moeten treinreizigers tegenhouden

Bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken in de Rijnstraat zijn nu ook beveiligers aanwezig, omdat verschillende mensen proberen de hekken te omzeilen om bij het Centraal Station te komen. Door de zware windstoten is het gebied rondom het ministerie afgezet, uit voorzorg in verband met het gevaar van vallende glasplaten. Ook de bloemenstal bij het tramperron moet vandaag verplicht haar deur sluiten.

11.45 uur: Etappe Beach Cleanup Tour van Hoek van Holland naar Monster ingekort

De Beach Cleanup Tour langs de kust gaat door, maar de routes van vandaag zijn wel ingekort. De deelnemers in Zuid-Holland lopen vanochtend van Hoek van Holland naar Monster en ruimen onderweg alle rommel op die ze tegenkomen. De organisatie heeft de etappes ingekort om de veiligheid van de deelnemers te garanderen.

10.50 uur: Waterpop en Rrrollend Den Haag gaan vooralsnog door

Verschillende evenementen in de regio houden rekening met het weer. Zo verzwaart foodtruckfestival Rrrollend Den Haag de tenten en vraagt het standhouders om hun trucks extra te verstevigen. Mogelijk wordt het festival alsnog afgelast. Muziekfestijn Waterpop in Wateringen gaat vooralsnog gewoon door. Verschillende braderieën, waaronder die in Hoek van Holland, zijn wel afgelast.

10.45 uur: Gevaar van vallende glasplaten bij Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rondom het Ministerie van Buitenlandse Zaken in de Rijnstraat in Den Haag zijn hekken geplaatst. Door een fout in de constructie van de gevel kan het glas bij zware windstoten (meer dan windkracht 7) breken of zelfs vallen, weet VR Press. Uit voorzorg is het gebied rondom het gebouw daarom met hekken afgezet. Ook een deel van de tramhaltes bij het Centraal Station is afgesloten.

Volledig scherm Gevaar van vallende glasplaten bij Ministerie van Buitenlandse Zaken. © VR Press