Code geel in Haagse regio: Waterpop gaat vooralsnog door

LiveHet KNMI waarschuwt vandaag voor zware windstoten. Langs de Zuid-Hollandse kust kunnen de windsnelheden oplopen van 75 tot 90 kilometer per uur. Daarom is code geel afgegeven. Waterpop in Wateringen en foodtruckfestival Rrrollend Den Haag gaan vooralsnog gewoon door.

De waarschuwing geldt van 8.00 uur tot 21.00 uur. De verwachting is dat de wind vanavond langzaam afneemt. Het verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden van de harde wind, aldus het KNMI.

10.50 uur: Waterpop en Rrrollend Den Haag gaan vooralsnog door

Verschillende evenementen in de regio houden rekening met het weer. Zo verzwaart foodtruckfestival Rrrollend Den Haag de tenten en vraagt het standhouders om hun trucks extra te verstevigen. Mogelijk wordt het festival alsnog afgelast. Muziekfestijn Waterpop in Wateringen gaat vooralsnog gewoon door. Verschillende braderieën, waaronder die in Hoek van Holland, zijn wel afgelast.

10.45 uur: Gevaar van vallende glasplaten bij Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rondom het Ministerie van Buitenlandse Zaken in de Rijnstraat in Den Haag zijn hekken geplaatst. Door een fout in de constructie van de gevel kan het glas bij zware windstoten (meer dan windkracht 7) breken of zelfs vallen, weet VR Press. Uit voorzorg is het gebied rondom het gebouw daarom met hekken afgezet. Ook een deel van de tramhaltes bij het Centraal Station is afgesloten.

Volledig scherm Gevaar van vallende glasplaten bij Ministerie van Buitenlandse Zaken. © VR Press