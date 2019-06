Code geel: zware windstoten en onweer verwacht

Vermijd vandaag het Rijswijkseplein of het Savornin Lohmanplein in Den Haag: er worden zware windstoten verwacht. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgekondigd.

Het gaat flink onweren, hagelen en er zijn zware windstoten van 70 tot 100 kilometer per uur mogelijk, zo meldt het weerinstituut. Bij de buien is ook kans op hagel en veel neerslag in korte tijd. De storm zal in de tweede deel van de middag van het zuidwesten naar het noordoosten van het land trekken. Voor de provincie Zuid-Holland is code geel van 17.00 uur tot 20.00 uur van kracht.

Weerplaza-weerman Raymond Klaassen: ,,Lokaal misschien wel meer en in korte tijd veel regen waardoor er zeer plaatselijk wateroverlast kan ontstaan. Al met al kan het slechte weer hooguit een uur aanhouden.” In de middag is het in vrijwel heel het land zo’n 23 tot 27 graden.