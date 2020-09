Code oranje hangt boven de stad: ‘We zien het met angst en beven tegemoet’

Koninlijke Horeca afdeling Den Haag en de strandpaviljoenhouders van Scheveningen zijn compleet overdonderd nu code oranje boven de stad hangt. De horeca is van tevoren niet geïnformeerd dat Den Haag mogelijk voor bezoekers op slot gaat nu het aantal coronabesmettingen snel stijgt. Ook in Delft zijn ze bezorgd.

André Triep, voorzitter van de Vereniging van Strandexploitanten in Scheveningen zei zojuist dat hij zijn hart vasthoudt voor de komende maanden. ,,We zien het met angst en beven tegemoet.”

‘Geen bezoekers’

Maarten Hinloopen, voorzitter van Koninklijke Horeca Den Haag zegt geen flauw idee te hebben wat code oranje gaat betekenen voor de horeca in de stad. Afgelopen weken was er juist weer een topsfeer op de terrassen. ,,We krijgen in elk geval geen bezoekers meer naar de stad, of in ieder geval veel minder”, zegt hij. ,,Wat het verder betekent voor de horeca is nog niet helder. Ik weet niet goed wat code oranje inhoudt. Behalve dat het wordt afgeraden hier naartoe te komen en dat mensen het advies krijgen alleen nog voor noodzakelijke trips te komen.”

De horeca in de stad is van tevoren niet geïnformeerd dat code oranje in de lucht hing. Zowel Triep als Hinloopen lazen dat nieuws zojuist online op nieuwssites. ,,Ik zie het net”, aldus Triep die vandaag met zijn vriendin op het Plein was, het horecahart van Den Haag. Triep is aangeslagen. Het seizoen is voor de strandpaviljoenhouders weliswaar bijna klaar, maar de ondernemers hadden gehoopt in oktober nog een paar weken goed te kunnen draaien. ,,Moeten we eerder op slot?”

Klappen

Afgelopen maanden is al veel verlies geleden. Zaken die altijd feesten en partijen organiseerden zien het aantal boekingen dramatisch dalen, schetst Triep. ,,We krijgen veel annuleringen binnen. Mensen durven niet meer. Het wordt steeds dramatischer.”

Maarten Hinloopen van Koninklijke Horeca Den Haag zegt dat er afgelopen periode voortdurend goed overleg is geweest met de GGD. ,,De laatste berichten die wij van de GGD hadden is dat bij het groeiende aantal besmettingen de horeca niet de hotspot is. Ik verwacht én hoop dat er niet specifieke extra maatregelen voor de horeca gaan komen. Daar zit het probleem immers niet.” Dat zit volgens hem vooral bij de studenten. ,,Ik verwacht niet dat het in de horeca nog verder uit de hand gaat lopen met extra corona-maatregelen”, zegt hij hoopvol.

TU Delft

Rector magnificus Tim van der Hagen van de TU Delft is bezorgd over de snelle toename van het aantal besmettingen, laat hij aan het eigen digitale platform Delta weten. Hij vreest voor een lokale lockdown als het virus nog verder om zich heen grijpt.

GGD Haaglanden bevestigt dat er morgen/donderdag regionaal overleg is over de coronacrisis waarbij zowel de Veiligheidsregio Haaglanden als Annette de Boer, directeur van GGD Haaglanden, zijn betrokken. Voorzitter van de Veiligheidsregio is Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag. Ook burgemeester Marja van Bijsterveldt van Delft praat mee. Delft is in de regio Haaglanden als studentenstad een van de koplopers wat betreft het aantal nieuwe besmettingen.

RBT

Wat er op de agenda van dit zogenoemde Regionaal Beleidsteam (RBT) staat, kan de woordvoerder van GGD Haaglanden niet zeggen. Maar alles wijst erop dat er gesproken wordt over nieuw te nemen maatregelen, zoals die dan vrijdag in een persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge bekend worden gemaakt.

Dat zou kunnen betekenen dat de campus net als in maart vrijwel volledig op slot gaat. Met ingang van het nieuwe collegejaar zijn de maatregelen juist verruimd waardoor veel studenten weer in beperkte mate op de campus college kunnen volgen en kunnen studeren. De TU Delft telt 25.000 studenten.

