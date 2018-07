Code rood: Te dichtbij parkeren van auto bij hoog gras kan al natuurbrand veroorzaken

Code rood is van kracht in de Haagse regio. Nee, dat houdt niet in dat er hevige onweersbuien op komst zijn, maar dat het juist zo droog is dat zelfs het te dichtbij parkeren van een auto bij hoog gras al kan zorgen voor grote branden. De brandweer is alert.

Bij code rood is het uitbreidingsrisico van een brand in een natuurgebied ‘zeer hoog’. ,,Dit houdt in dat bij een melding van een natuurbrand direct meerdere tankautospuiten en ondersteunende voertuigen gaan rijden in plaats van één’’, verklaart een brandweerwoordvoerder.

Dat gebeurde de afgelopen week twee keer bij natuurbranden. Daarnaast waren er zo’n twintig buitenbranden in bermen en bosschages in de regio.

Schade

Het risico is voornamelijk hoog in het duingebied langs de Haagse en Westlandse kust. ,,En Meijendel in het bijzonder.’’ In het park woedde zondagochtend al een kleine brand achter de pannenkoekenboerderij. De schade bleef beperkt.

Er zijn meerdere factoren die invloed kunnen hebben op het risico op natuurbranden. ,, Bijvoorbeeld de hoeveelheid en type vegetatie in het gebied, de wind(snelheid), de tijd van het jaar, hoelang de droogte aanhoudt.’’ En droog is het al enige tijd. Zelfs het te dichtbij parkeren van een auto bij bijvoorbeeld hoog gras kan al een natuurbrand veroorzaken, aldus de woordvoerder. Een uitlaat en katalysator van het voertuig kunnen door de hitte heet worden, waardoor de natuur in brand kan vliegen. Daarnaast kan een sigarettenpeuk die niet goed is uitgemaakt ook de oorzaak zijn van een vuurzee. En zelfs door een glazen fles kan het zijn dat het duingebied langs de kust in as opgaat.