Code Spa Rood: ‘Dit is de wraak van de natuur’

Kelders uitgraven voor meer woonruimte? In de Nassau­buurt vrezen ze dat hun huizen verzakken

28 augustus Steeds vaker hoort Sander van Sonsbeeck over stadsgenoten die hun kelder uitgraven om meer ruimte in huis te krijgen, ook in zijn eigen buurt. Maar de secretaris van Wijkgroep Nassaubuurt vreest dat de nieuwe trend gaat leiden tot verzakte woningen in wijken waar gebouwd is op slappe grond.