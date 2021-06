Coen Masselink stond aan het roer van het Kurhaus, Des Indes en mooiste hotels van Azië en Midden-Oosten

Robert van Asten wederom gekozen als lijsttrek­ker van D66 Den Haag: ‘Tijd voor duidelijke keuzes’

9:00 Wethouder Robert van Asten is gekozen als D66-lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. ,,Het is een eer om het vertrouwen te krijgen van de grootste progressieve partij van Den Haag. Samen met duizenden Haagse D66’ers gaan we de strijd aan over de toekomst van onze mooie stad.”