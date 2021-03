Coffeeshop naar woonwijk verplaatsen blijft wél mogelijk, wethouder Bredemeijer haalt handtekening weg

De gemeenteraad riep Bredemeijer vanmiddag ter verantwoording. Die vond het niet kunnen dat een wethouder een persoonlijk standpunt over coffeeshops inneemt, terwijl het stadsbestuur juist bezig is om de complexe verplaatsing van deze zaken te organiseren.

Burgemeester Jan van Zanen beantwoordde een groot deel van de vragen en zei dat er vooraf binnen het college niet was gesproken over de petitie. Dinsdag is dat wel uitvoerig gedaan. ,,Dat heeft mede geleid tot de verklaring van wethouder Bredemeijer.”

Kou uit de lucht

Daarin gaf de CDA-wethouder te kennen dat hij de organisatie van de petitie vraagt om zijn handtekening weg te halen. ,,Als wethouder ben ik ook inwoner van Den Haag en vader van drie kinderen. Het gaat om verschillende petten. Die van wethouder hoor je 24 uur per dag op te hebben en dat is hier misgegaan.” Hij benadrukt dat hij nog steeds achter het coalitieakkoord staat, waarin staat dat coffeeshops weg moeten van plekken waar er te veel te dicht bij elkaar zitten, zoals in de Weimarstraat. Daarmee was voor de gemeenteraad de kou wel uit de lucht.

Een van de redenen voor het ondertekenen van de petitie was dat het CDA en ook Bredemeijer vonden dat een coffeeshop niet passend is in een woonwijk. Burgemeester Van Zanen benadrukte dat dit echter wel tot de mogelijkheden behoort. ,,Dit is een moeilijk dossier waar niet iedereen op zit te wachten. Je moet soms beslissingen nemen die weinig draagvlak hebben. Ik kan niet uitsluiten dat verplaatsing naar een woonwijk ook gaat gebeuren.”

